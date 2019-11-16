Омский "Авангард" спас почти проигранный матч в Минске

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В столице Белоруссии минское "Динамо" принимало омский "Авангард". Игра получилась очень ровной и не порадовала болельщиков множеством голевых моментов. Гости уступали 0:1, но сравняли счет и выиграли по буллитам – 2:1.

Игра получилась очень упорной и с явным превосходством обороны над атакой. Первый гол был забит только на 51-й минуте, когда Спунер вывел хозяев вперед. Время шло. А "ястребам" никак не удавалось отыграться и лишь сменив вратаря на полевого игрока "Авангард" сумел перевести игру в овертайм: гол на счету Андригетто.

В дополнительное время счет не изменился, а в серии буллитов все решил один точный бросок, который нанес нападающий гостей Широков. Остальные девять бросков двух команд изменить счет не смогли.

Результаты других матчей игрового дня: "Динамо" (Москва) – "Сибирь" – 4:2, "Локомотив" – "Салават Юлаев" – 5:1.