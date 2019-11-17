Валентина Матвиенко продвигает русскую культуру на Кубе

Валентина Матвиенко в настоящее время находится с официальным визитом на Кубе.

Она посетила в Гаване храм Казанской Иконы Божией Матери. Председатель Совета Федерации пообщалась со слушателями курсов по русскому языку, организованных при храме, и вручила им учебники.

Матвиенко отметила: изучение русского языка — это хорошая возможность познакомиться с великой русской культурой.