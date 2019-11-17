В Москве представили фильм о советском дипломате Анатолии Добрынине

16 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского дипломата Анатолия Добрынина. Почти четверть века он был послом Советского Союза в США и сыграл важную роль в разрешении Карибского кризиса. В юбилейную дату в Москве представили документальный фильм об Анатолии Добрынине.

Появления фильма о выдающемся советском дипломате Анатолии Добрынине ждали давно. Он снят командой журналиста-международника Михаила Гусмана. На премьере в кинотеатре - аншлаг, здесь дипломаты, политики, историки. Фильм рассказывает о человеке, который был послом нашей страны в США при шести американских президентах и которому было суждено стать одним из главных участников мирового политического кризиса начала 60-х годов.

"Он не понимал, что происходит, он действительно не знал, что ракеты там находятся, его дезинформировали", - считает дочь дипломата Екатерина Добрынина.

Фильм рассказывает о жизни дипломата, но в центре сюжета, конечно, Карибский кризис. Он разразился, когда американцы узнали о советских ракетах средней дальности, размещенных на Кубе. Благодаря усилиям Добрынина и Роберта Кеннеди, брата президента Америки, опасную ситуацию смогли разрешить. Фильм основан на интервью разных лет с видными политиками, которые записал Михаил Гусман для своей авторской программы.

"За 20 лет мы сделали много интервью с Киссинджером, Шульцем, Воронцовым и поговорили несколько часов с самим Добрыниным, в том числе об этой истории", - рассказывает Михаил Гусман, автор фильма "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни Посла".

Кроме того, в фильме впервые показаны секретные и совершенно секретные документы, полученные благодаря МИД, использованы воспоминания Добрынина. Отец Андрея Фурсенко Александр Фурсенко, академик и историк, был крупнейшим отечественным специалистом по Карибскому кризису.

"Я читал воспоминания Добрынина и от отца многое слышал. Быть дипломатом в то время было сложнее чем сейчас, пожалуй. Через что он прошел…", - вспоминает он.

Молодой советский дипломат, который пришел на первую встречу с братьями Кеннеди без переводчика и секретаря, смог обаять американских лидеров. История разрешения Карибского кризиса еще раз подтверждает огромную роль личности в истории.