Русский акцент московского этапа Гран-при фигуристов

В Москве завершились состязания очередного этапа коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию. Россияне стали победителями во всех четырех дисциплинах состязаний – среди мужчин и женщин, а также в парном катании и танцах на льду.

Вот уже много лет каждый раз в середине ноября столичные поклонники спорта идут в "Мегаспорт" на фигурное катание. Московский этап Гран-при — предпоследний, пятый из шести, перед финальными стартами. Приятно, что в этом году домашний этап для наших фигуристов свой статус оправдал: россияне заняли первые места во всех четырёх видах программы.

Лидером среди мужчин-одиночников стал Александр Самарин: "Спасибо зрителям за поддержку и за тепло". В субботу фигуристы показывали произвольные программы, и всё началось с исторического достижения в мужском одиночном. Более 20 лет, со времен Плющенко и Ягудина не было такого, чтобы все призовые места на этапе Гран-при занимали россияне.

Самарин благодаря победе в Москве отобрался в финал Гран-при, второе место досталось Дмитрию Алиеву и бронза — Макару Игнатову. Чемпион сказал после финиша: "Победил, но были и ошибки. Будем работать, конечно, я рад, что в финал получилось пройти, это неплохой результат для первой половины сезона".

Праздновали победу и выход в финал Гран-при наши танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В парном катании выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в женском одиночном катании первые два места заняли Александра Трусова и Евгения Медведева.

Канадский тренер Медведевой Брайан Орсер недавно сказал, что Евгения в лучшей форме за всю жизнь. Как доказательство — идеальный прокат в Москве и лучшие оценки в сезоне. Но все понимают: когда на одном турнире с тобой выступает Трусова, претендовать на первое место очень сложно. И, к сожалению, в финале Гран-при в этом сезоне Медведевой не будет.

Александра Трусова – из тех девушек, что двигают фигурное катание вперед. Четыре заявленных четвертных прыжка в произвольной программе, запредельная сложность и высшая базовая стоимость элементов обеспечили Саше итоговую победу.