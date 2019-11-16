"Вашингтон Кэпиталз" перевел вратаря Самсонова в фарм-клуб

Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов несколько ближайших месяцев проведет в фарм-клубе столичных в Американской хоккейной лиге. На место россиянина в основной состав вызван чешский вратарь Витек Ванечек.

Самсонов в нынешнем сезоне восемь раз выходил в основе "капиталистов", пропустил в этих играх 21 шайбу (в среднем 2,65 гола за игру) и отразил 91,2% бросков. В последнем по времени матче против "Монреаля Канадиенс" (2:5) Самсонов пропустил четыре шайбы и отразил 35 бросков из 39. Игра вратаря не устраивает тренерский штаб.