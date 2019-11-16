Дональд Трамп решил заранее начать предвыборную диспансеризацию

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила общественности, что президент Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год.

Уже в этот уикенд Дональд Трамп начал частичное обследование в госпитале имени Уолтера Рида, передает РИА Новости.

Последний раз американский президент проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда его состояние здоровье было признано "в целом хорошим". Сообщалось, что на момент обследования вес Трампа составил 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра, что почти на два килограмма больше, чем два года назад. Давление президента в его возрасте было идеальным — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.