Голландия и Германия отобрались в финальный турнир Евро-2020

В футбольном Старом Свете продолжаются матчи групповых состязаний континентального отбора в финальную часть Евро-2020. В группе "С" прошли две встречи, которые определили обоих участников летней стадии турнира: ими стали сборные Германии и Голландии.

Немцы в хорошем стиле разгромили на домашней арене в Менхенгладбахе соперников из Белоруссии – 4:0. Голы у экс-чемпионов мира забили Гинтер, Горетцка и два Кроос. Команда Германии набрала 18 очков и вышла на первое место в отборочном квинтете.

Задача у "оранжевых" из Голландии была куда сложнее: они играли с неуступчивой сборной Северной Ирландии на ее поле. Первая игра двух соперников принесла успех голландцам (3:1) и их в гостях устраивала ничья. Чего они и добились – 0:0.

Таким образом перед заключительным туром положение в группе "С" такое: Германия – 18 очков, Голландия – 16, Сев. Ирландия – 13, Белоруссия – 4, Эстония – 1. Даже если североирландцы догонят "оранжевых" в таблице после заключительных матчей, они уступят место в двойке сильнейших по очным встречам.