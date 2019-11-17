Станислав Черчесов: были не готовы играть все 90 минут

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов после отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии (1:4) подвел его первые итоги. Главный тренер россиян сказал, что во время домашнего чемпионата мира-2018 его подопечные были готовы гораздо лучше.

"Нам надо было выиграть, мы этого хотели, знали, что будет сложно, — цитирует тренера Спортс.Ru. – С командами определенного уровня, с которыми мы много играли и до чемпионата мира, и почти ничего не выиграли, нам нужно находить другие аргументы. На чемпионате мира физически мы были намного лучше готовы, думаю, сегодня мы недобрали до определенного уровня. Нет готовности играть на таком уровне все 90 минут".

Когда Черчесова спросили, предъявит ли он претензии кому-то лично в раздевалке, он ответил: "Счет на табло, все знают, что мы проиграли, кто что не сделал. Им нужна не критика, а конкретная подсказка, что нужно сделать, чтобы в следующий раз быть лучше. Мне нужно объективно оценить ситуацию, а не критиковать".