Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 ноября 201901:55

Станислав Черчесов: были не готовы играть все 90 минут

EPA

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов после отборочного матча Евро-2020 против команды Бельгии (1:4) подвел его первые итоги. Главный тренер россиян сказал, что во время домашнего чемпионата мира-2018 его подопечные были готовы гораздо лучше.

"Нам надо было выиграть, мы этого хотели, знали, что будет сложно, — цитирует тренера Спортс.Ru. – С командами определенного уровня, с которыми мы много играли и до чемпионата мира, и почти ничего не выиграли, нам нужно находить другие аргументы. На чемпионате мира физически мы были намного лучше готовы, думаю, сегодня мы недобрали до определенного уровня. Нет готовности играть на таком уровне все 90 минут".

Когда Черчесова спросили, предъявит ли он претензии кому-то лично в раздевалке, он ответил: "Счет на табло, все знают, что мы проиграли, кто что не сделал. Им нужна не критика, а конкретная подсказка, что нужно сделать, чтобы в следующий раз быть лучше. Мне нужно объективно оценить ситуацию, а не критиковать".

Сейчас

01:17

Стрельба в Сан-Диего: пять человек убиты, среди них - три ребенка

19:45

Проблемы с сердцем: Вучич скоро вернется на работу

19:01

Индия успешно испытала БР Agni II

17:50

Гриценко задержан и помещен в ИВС

17:48

Экспериментальный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома

16:22

Семья банкира Гриценко сообщила о его похищении

15:22

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Боливии растет число погибших в результате столкновений

В Боливии растет число погибших в результате столкновений

2 часа назад
Русский акцент московского этапа Гран-при фигуристов

Русский акцент московского этапа Гран-при фигуристов

1 час назад
Взрывы в Балаклее могли произойти из-за ракетного двигателя

Взрывы в Балаклее могли произойти из-за ракетного двигателя

7 часов назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
"Желтые жилеты" отметили день рождения метанием бочек в полицейских и поджогами

"Желтые жилеты" отметили день рождения метанием бочек в полицейских и поджогами

4 часа назад
Братья Азары и Лукаку принесли сборной Бельгии победу в Санкт-Петербурге

Братья Азары и Лукаку принесли сборной Бельгии победу в Санкт-Петербурге

4 часа назад
Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

10 часов назад
Упавший рядом с жилым домом "Орион" эвакуирован

Упавший рядом с жилым домом "Орион" эвакуирован

5 часов назад
Подробности истории с банкиром: Гриценко задержали, ребенка оставили с консьержкой

Подробности истории с банкиром: Гриценко задержали, ребенка оставили с консьержкой

6 часов назад
Проблемы с сердцем: Вучич скоро вернется на работу

Проблемы с сердцем: Вучич скоро вернется на работу

6 часов назад
Вашингтон обвинили в "вытирании ног" о международное право

Вашингтон обвинили в "вытирании ног" о международное право

7 часов назад
Индия успешно испытала БР Agni II

Индия успешно испытала БР Agni II

6 часов назад
Пушкиной угрожают. И не только ей

Пушкиной угрожают. И не только ей

7 часов назад
В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

4 часа назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Москве

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Москве

3 часа назад
Дело против Фирташа закрыто

Дело против Фирташа закрыто

5 часов назад
Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом

Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом

5 часов назад
Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

5 часов назад
Участники "Голубого флага" тренировались уходить от С-400 на "Патриоте"

Участники "Голубого флага" тренировались уходить от С-400 на "Патриоте"

5 часов назад
Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

6 часов назад
Мать убитой Анастасии Ещенко увезли с похорон на скорой

Мать убитой Анастасии Ещенко увезли с похорон на скорой

6 часов назад
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

7 часов назад
"Желтым жилетам" запретили митинговать в Париже

"Желтым жилетам" запретили митинговать в Париже

7 часов назад
Первые дома в проблемном ЖК "Царицыно" введут до конца года

Первые дома в проблемном ЖК "Царицыно" введут до конца года

8 часов назад
Медведев не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса

Медведев не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса

8 часов назад
Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

8 часов назад
Мединский раскритиковал Фонд кино и вручил премии Луначарского

Мединский раскритиковал Фонд кино и вручил премии Луначарского

9 часов назад
Самолет снес забор во время жесткой посадки в Ленинградской области. Видео

Самолет снес забор во время жесткой посадки в Ленинградской области. Видео

9 часов назад
Москва не увязывает передачу Киеву кораблей провокаторов с нормандским саммитом

Москва не увязывает передачу Киеву кораблей провокаторов с нормандским саммитом

9 часов назад
Денежные претензии: Япония отказала Штатам

Денежные претензии: Япония отказала Штатам

10 часов назад
Россиянка Фаткулина взяла золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Россиянка Фаткулина взяла золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

10 часов назад
Очевидец снял на видео горящий МиГ-29К незадолго до падения

Очевидец снял на видео горящий МиГ-29К незадолго до падения

10 часов назад
Зверства эстонских карателей: у дела нет срока давности

Зверства эстонских карателей: у дела нет срока давности

10 часов назад
Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

Арестованы счета Карины Цуркан, работавшей в "Интер РАО"

10 часов назад
Провокационные обстрелы у Петровского: ДНР пожаловалась на ВСУ

Провокационные обстрелы у Петровского: ДНР пожаловалась на ВСУ

10 часов назад
Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

Трампа обвинили в манипулировании. Стоуну грозит 50 лет

11 часов назад
США не понимают, какого джинна выпускают из бутылки

США не понимают, какого джинна выпускают из бутылки

11 часов назад
500-летие Гаваны: город-сцена и подарки от России

500-летие Гаваны: город-сцена и подарки от России

11 часов назад
ЕС должен меньше зависеть от НАТО, считает Макрон

ЕС должен меньше зависеть от НАТО, считает Макрон

11 часов назад
Никогда не засиживался в студии: Генриху Боровику – 90

Никогда не засиживался в студии: Генриху Боровику – 90

11 часов назад
Российские эксперты помогут восстановить Нотр-Дам

Российские эксперты помогут восстановить Нотр-Дам

12 часов назад
Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

13 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 16 ноября 2019 года

13 часов назад
Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

14 часов назад
Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

Смертельно больной ученый стремится стать киборгом

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку