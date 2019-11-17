Евро-2020. Сборные Австрии и Хорватии присоединились к финалистам

В очередной день континентального отбора к футбольному чемпионате Европы будущего года определились еще две команды, которые обеспечили себе участие в финальной части турнира. Это сборная Хорватии, победившая в группе "Е", и Австрия, занявшая второе место в группе "G".

Хорватия досрочно, за тур до окончания соревнований, выиграла групповой турнир, одержав волевую победу над командой Словакии – 3:1. Счет в матче открыл словак Боженик, но футболист московского ЦСКА Влашич, а также Петкович и Перишич принесли домашний успех "клетчатым".

После восьми туров команда Хорватии набрала 17 очков и стала недосягаемой для соперников. Венгрия (12 очков), Уэльс (11) и Словакия (10) поборются за второе место в заключительном туре: валлийцы будут принимать венгров, а словаки сыграют дома против Азербайджана.

В группе "G" австрийцы после победы над Северной Македонией (2:1) с 19 очками гарантировали себе второе место, опережая Словению (14) на пять очков. Победителем этой группы стала Польши (22 очка), которая в этот же день сумела в гостях выиграть у команды Израиля – 2:1.