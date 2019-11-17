В Германии приняты поправки в закон о борьбе с отмыванием денег

В Германии бундестаг принял поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Они ограничат и монополистов.

Например, компания Apple должна будет предоставить другим сервисам мобильных платежей доступ к Apple Pay, как это делает Google. В руководстве Apple уже заявили, что изменения угрожают удобству и безопасности пользователей, передает телеканал "Россия 24".