Освобожденный Россией норвежский шпион вернулся домой

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся на родину, сообщают СМИ Норвегии.

Самолет, на борту которого находился Берг, совершил перелет в Осло. В Норвегии Берга ждали члены его семьи, передает "Интерфакс".

Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между РФ и Литвой. В пятницу президент Литвы помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Россия ответила зеркальными мерами, сократив двум литовцам и норвежцу сроки заключения.

Аристидаса Тамошайтиса судили за закрытыми дверями. Евгения Матайтиса взяли с поличным при получении денег от литовского военного. В Калининградском областном суде он не отрицал, что был завербован и за вознаграждение собирал информацию военного характера.

Норвежский пограничный инспектор Берг проявлял интерес к российским подводным лодкам и тоже был задержан прямо на месте передачи секретной информации. В работе на норвежскую разведку сознался, получил 14 лет колонии.