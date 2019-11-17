"Тампа-Бэй" Кучерова проиграла в одну шайбу "Виннипегу"

Матчем в американской Тампе между местными "Тампа-Бэй Лайтнинг" и канадским "Виннипегом Джетс" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Молнии" проигрывали 1:3 и в драматичной концовке не смогли догнать соперника – 3:4.

В первом периоде команды обменялись голами (Хедман – Перро), но во вторые 20 минут "реактивщики" усилиями Элерса и Рословика ушли вперед. Хозяева во главе с россиянином Никитой Кучеровым бросились в погоню, но в конце матча смогли только сократить счет до минимума. На голы Стэмкоса и Чирелли (с передачи Кучерова) гости ответили точным броском Коннора.