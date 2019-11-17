Парусный спорт. "Броненосец" открыл 44Cup Palma в тройке

На акватории Пальма де Майорка стартовали гонки заключительного этапа 44Cup сезона-2019. В легких, нестабильных ветрах флот провел три гонки, по результатам которых экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" разделил третью строчку с шведской Artemis Racing.

Прошедший днем ранее фронт с ветром до 40 узлов оставил акваторию соревнований 44Cup Palma в плену легкого, нестабильного ветра и хаотичного волнения. Потеряв один гоночный день, комитет соревнований был решительно настроен дать старт первой гонке этапа, чего бы это не стоило. После длительных часов установки дистанции первый стартовый сигнал прозвучал, пускай с большим опозданием.

Пускай здешняя вода хорошо знакома всем тактикам девяти участвующих в 44Cup Palma экипажей, но ноябрьская погода оказалась более чем сложной загадкой даже для опытных экипажей. Ранним лидером дня оказалась "Харизма" Нико Пунса, но в заключительной гонке голландец пропустил вперед французскую Aleph и закончил день вторым.

В сложнейших условиях "Броненосец" отлично провел две гонки и уверенно занял третью строчку. Неудачный старт в третьей гонке дня принес седьмой результат, поэтому, место в тройке пришлось разделить с ветеранами класса, шведской Artemis Racing.

Напротив, для трехкратных чемпионов мира из команды "Ника" Владимира Просихина, день не задался. Два прихода в хвосте флота отбросили команду в конец турнирной таблицы. Исправить ситуацию помог второй приход в третьей гонке и впереди у "Ники" тяжелая борьба за медали по итогам сезона. Слабым утешением в этом случае является тот факт, что все соперники Просихина в этой борьбе также провели неудачный день и разделяют нижние строчки таблицы.

Для команды "Таватуй" Павла Кузнецова открытие этапа также не принесло ничего хорошего. Новички класса не справились с заходистым ветром – два последних прихода, которые удалось поправить третьим финишем в конце дня.

По словам главного судьи соревнований Питера Реджио, погода на акватории Пальмы должна постепенно улучшаться и порадовать титулованный флот своими знаменитыми "парусными" условиями. Соревнования 44Cup Palma продлятся до 17 ноября включительно.