В Самаре определились победители чемпионата России по боксу

Мужской чемпионат России по боксу завершился в субботу, 16 ноября, во дворце спорта Самары. Призовой фонд турнира составил 10 млн рублей, сообщает портал Akboxing.Ru, а чемпионы получили сертификаты на 500 тыс. рублей и ключи от новых автомобилей Lada Vesta.

Два Ивана стали победителями российского первенства в самых престижных тяжелых весовых категориях. В супертяжелом весе Иван Верясов единогласным решением судей взял верх над Сергеем Калчугиным, а в категории до 91 кг Иван Сагайдак раздельным решением оказался сильнее Владислава Иванова.

В полутяжелой весовой категории до 81 кг Имам Хатаев также раздельным решением судей победил Георгия Кушиташвили. Вес 75 кг выиграл Максим Коптяков, которому судьи отдали победу в бою с Андреем Ковальчуком. Шахабас Махмудов в категории до 69 кг раздельным решением победил Вахида Аббасова.

Габил Мамедов в решающем бою веса до 63 кг сломил сопротивление Алексея Мазура. Джамал Бадрутдинов единогласным решением судей победил Анатолия Григоряна в категории до 60 кг. В весе до 57 кг Альберт Батыргазиев взял верх над Бахтоваром Назировым.

Наконец, в двух самых легких весах чемпионами стали Расул Салиев (категория до 52 кг) и Эдмонд Худоян (до 49 кг). Первый раздельным решением судей победил Василия Егорова, а второй стал чемпионом без боя из-за неучастия в финале по медицинским показателям Артыша Сояна.