"Питтсбург" – "Торонто" – 6:1. На счету Малкина гол и передача

В Национальной хоккейной лиге традиционно по субботам играется сразу несколько матчей. В завершившемся одним из первых поединке в Питтсбурге между местными "Пингвинз" и гостями из "Торонто Мейпл Ливз" победу праздновали хозяева – 6:1.

Свой вклад в успех "пингвинов" внес российский форвард Евгений Малкин, который ассистировал Генцелу, который открыл счет, а затем забил и сам. Три следующих гола в исполнении Кагуна (два) и Макканна сделали счет почти неприличным. Правда, Спецца отыграл одну шайбу, но Раст снова сделал разрыв "+5".