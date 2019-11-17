Проворов старался как мог. Но "Филадельфия" упустила победу

Матчем в Филадельфии между местными "Флайерз" и "Нью-Йорк Айлендерс" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева вели в счете 3:0, но в концовке основного времени упустили победу, а в серии буллитов проиграли – 3:4.

Счет уже на 1-й минуте открыл "летчик" Кутюрье, а затем пришла пора блистать нашему Ивану Проворову, который сначала забил сам, а затем помог отличиться Линдблуму. В этот момент "Филадельфия" вела 3:0 и не думала о поражении.

Но "островитяне" все перевернули в конце основного времени. Бовилье забил на 47-й минуте, затем Барзэл вернул в матч интригу, а тот же Бовилье перевел игру в овертайм. Дополнительное время голов не принесло, а в серии буллитов лучше были гости – 4:3.