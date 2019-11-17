Евгений Кузнецов поучаствовал в спасении "Вашингтона" в Бостоне

В Бостоне встречались два лидера Восточной конференции Национальной хоккейной лиги – местные "Брюинз" принимали "Вашингтон Кэпиталз". Хозяева дважды выходили вперед, но гости смогли отыграться и переиграли "медведей" в серии послематчевых буллитов – 3:2.

На гол Койла "капиталисты" ответили точным броском Бойда, а вот ответа на шайбу Пастрняка пришлось ждать до 59-й минуты. Именно тогда россиянин Евгений Кузнецов помог Оши перевести игру в овертайм. Там счет не изменился, а вот в серии штрафных бросков "Вашингтон" был искушеннее.