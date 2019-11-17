Гусев и "дьяволы Нью-Джерси" вырвали победу в Монреале

Матчем в канадском Монреале между местными "Канадиенс" и гостями из "Нью-Джерси Дэвилз" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева вели 1:0 и 3:1, но упустили победу и проиграли в дополнительное время – 3:4.

Россиянин Никита Гусев забил первый гол у гостей, начав погоню за "Монреалем". Тем не менее хозяева к 38-й минуте вели 3:1 после голов Галлахера, Флери и Сузуки. Но заключительная треть игры прошла под диктовку "дьяволов". Хишир и Симмондс сравняли счет. А Палмиери в овертайме принес гостям победу.