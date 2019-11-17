Гол Андрея Свечникова в овертайме принес "Каролине" победу

Минимальный счет был зафиксирован в матче регулярного чемпионат Национальной хоккейной лиги между клубами "Миннесота Уайлд" и "Каролина Харрикейнз". При этом "ураганы" выиграли в дополнительное время благодаря голу россиянина Андрея Свечникова.

"Каролина" очень неплохо провела большую часть встречи и вела в счете 2:0 и 3:1. Однако в конце второго периода "Миннесота" сумела сравнять счет и до конца основного времени счет 3:3 не изменился. А вот в овертайме Свечников забил победный гол уже на первой минуте.