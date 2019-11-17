В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа, охранявшими его во время визита российского лидера в Бразилию.

Снимок опубликовал в своем Twitter Дмитрий Смирнов — журналист из группы репортеров, постоянно освещающих деятельность президента РФ.

Владимир Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Он принял участие в пленарных заседаниях, провел переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, встретился с руководителями Китая и Индии.

В 2020 году председательство в БРИКС переходит к России.