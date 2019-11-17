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Brexit 38 минут назад

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17 ноября 201908:39

Brexit: кот становится символом протестного голосования

Brexit: кот становится символом протестного голосования

Меньше месяца остается до досрочных парламентских выборов в Великобритании. По опросам, должна победить правящая Консервативная партия во главе с премьером Борисом Джонсоном.

По его словам, в случае победы все кандидаты от консерваторов проголосуют за нынешний вариант сделки с ЕС по Brexit.

Но кроме политиков с человеческим лицом, на выборах выступит кот Стэн из графства Кент. Он независимый кандидат, от общественного движения "Кошки против Brexit".

В предвыборной программе Стэн предлагает, например, открыть для кошек местную крышу. Началось все как шутка, но СМИ отмечают, что кот постепенно становится символом протестного голосования, передает телеканал "Россия 24".

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