Brexit: кот становится символом протестного голосования

Меньше месяца остается до досрочных парламентских выборов в Великобритании. По опросам, должна победить правящая Консервативная партия во главе с премьером Борисом Джонсоном.

По его словам, в случае победы все кандидаты от консерваторов проголосуют за нынешний вариант сделки с ЕС по Brexit.

Но кроме политиков с человеческим лицом, на выборах выступит кот Стэн из графства Кент. Он независимый кандидат, от общественного движения "Кошки против Brexit".

В предвыборной программе Стэн предлагает, например, открыть для кошек местную крышу. Началось все как шутка, но СМИ отмечают, что кот постепенно становится символом протестного голосования, передает телеканал "Россия 24".