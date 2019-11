Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9. Встреча проходила в американском Билокси.

Бой между Лобовым и Найтом был главным в рамках турнира и завершился в пятом раунде техническим нокаутом представителя Ирландии. В одном из эпизодов он упал на колени, после чего не смог продолжить поединок из-за возникших проблем с глазом.

The left hand that shook the world pic.twitter.com/4oVLctTdIT