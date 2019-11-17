Пожар в Минусинском кадетском корпусе: 28 человек эвакуированы

Двадцать четыре ребенка и четверо взрослых были эвакуированы из кадетского корпуса в Минусинске (Красноярский край).

Из-за короткого замыкания в музыкальном классе учебного заведения произошел пожар. Люди успели выйти до прибытия сотрудников МЧС России. К тушению привлекались 18 человек и пять единиц техники.

В ходе происшествия никто не пострадал, передает РИА Новости.