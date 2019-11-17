Позиции украинских силовиков в Донбассе обстреляли 15 раз за сутки, 1 человек погиб

Позиции украинских силовиков в Донбассе были обстреляны 15 раз за сутки, один военнослужащий погиб, сообщается в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота. Конфликт продолжается до сих пор, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, приняты уже три соглашения. Но перестрелки продолжаются.