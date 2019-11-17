Взрыв в Бангладеш: 7 человек погибли, 15 пострадали

На юго-востоке Бангладеш прогремел взрыв, по меньшей мере семь человек погибли, пятнадцать пострадали.

Инцидент произошел в городе Читтагонг. В пятиэтажном здании взорвался газопровод. Спасатели вытащили из-под обломков пострадавших, их срочно госпитализировали.

Причины взрыва уточняются, передает РИА Новости.