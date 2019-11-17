Собутыльники отобрали у бизнесмена $100 тысяч и мобильник

Российского бизнесмена ограбили в московской гостинице.

В ночь на субботу директор коммерческой фирмы решил выпить со случайными знакомыми в своем номере.

Злоумышленники поколотили мужчину, связали его ремнем и унесли 100 тысяч долларов и мобильный телефон.

Освободившись, потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут, передает РИА Новости.