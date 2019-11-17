Российские керлингисты проиграли Дании на чемпионате Европы

Мужская сборная России по керлингу проиграла матч второго тура группового этапа чемпионата Европы команде Дании. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу датских спортсменов. Турнир проходит в шведском Хельсингборге.

Российская команда была представлена скипом Сергеем Глуховым, вице-скипом Алексеем Тимофеевым, а также Антоном Калалбом и Алексеем Тузовым. Для России поражение от сборной Дании стало вторым в группе. Ранее керлигисты из России уступили Италии.

В следующем матче россияне проведут встречу против команды Шотландии. Игра состоится 17 ноября.