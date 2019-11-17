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Боливия: выборы, беспорядки и отставка президента 11 минут назад

Новости Политика

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17 ноября 201910:36

Беспорядки в Боливии: более 20 погибших и 700 раненых

Беспорядки в Боливии: более 20 погибших и 700 раненых

В Боливии растет число погибших в беспорядках: их уже более двадцати, свыше семисот человек ранены, передает канал "Россия 24".

Временное правительство при этом издало указ, который освобождает военных от уголовной ответственности за применение силы.

Ранее сообщалось, что бывший президент Боливии Эво Моралес подал в отставку под давлением военных и улетел в предоставившую ему убежище Мексику. Власть взяла в свои руки сенатор Жанин Аньес. Многочисленные сторонники Моралеса требуют, чтобы она покинула пост.

В это время ситуацию в Боливии обсуждают на Кубе, где с визитом находится председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По итогам встречи с кубинским президентом она заявила, что задача переходных властей Боливии — прекратить хаос и обеспечить прозрачные выборы. Другое важное заявление касается отношений Москвы и Гаваны. По словам Матвиенко, транспортную инфраструктуру Кубы ждут качественные изменения благодаря совместному проекту по реконструкции кубинских железных дорог.

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