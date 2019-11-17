Рекорды Панарина: новичок "Рейнджерс" штурмует личные и клубные достижения

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин продолжает яркие выступления в новом клубе. В матче "регулярки" НХЛ против "Флориды " (3:4) он установил личный рекорд по игровому времени и продолжает штурмовать одно из клубных достижений.

В игре против "пантер" Панарин провел на льду 27 минут 57 секунд, что стало его личным рекордом по количеству игрового времени в НХЛ.

Кроме того, в этой встрече россиянин стал автором одного гола и результативной передачи, продлив свою серию: он набирает очки в 11-м подряд матче своего дебютного сезона в "Рейнджерс". Наивысшее достижение принадлежит Майку Роджерсу, в сезоне 1981/82 забивавшего в 16 играх кряду. Второе место – у Уэйна Гретцки (15).

Напомним, что Панарин перешел из "Коламбус Блю Джекетс" в "Нью-Йорк Рейнджерс" по окончании предыдущего сезона. Контракт Панарина обошелся "джерс" в 81,5 миллиона долларов.