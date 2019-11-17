Смерть Никиты Исаева: комментарии кардиологов

Смерть политика и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева от инфаркта в 41 года кардиолог Владимир Хорошев назвал "чудовищно" безвременной.

Но проблемы с сердечно-сосудистой системой могут возникать даже в молодости, и если в 25 лет человек чувствует боли в сердце, ему нужно срочно обратиться к специалистам.

Врач напомнил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса, и его главные враги – алкоголь, сигареты и наркотики.

Кардиолог Дмитрий Напалков подчеркнул, что самое главное при сердечном приступе – вовремя госпитализировать больного, так как мозг умирает через десять минут после остановки сердца.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал смерть Исаева неожиданной и рассказал, что хорошо с ним общался, несмотря на разногласия.

Следком организовал проверку по факту смерти политика. Пока на криминальный характер смерти ничего не указывает, передает РИА Новости.