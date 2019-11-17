Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей дорожный конфликт с летальным исходом, произошедший в минувшую субботу, 16 ноября, в подмосковных Мытищах.

Судя по видео, мужчина попытался сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном месте. Он почти достиг противоположного тротуара, но траектория его движения пересеклась с траекторией автомобиля Volvo.

У пешехода возник конфликт с водителем кроссовера и последний нанес оппоненту ножевое ранение в шею. После этого пострадавший попытался преградить путь транспортному средству, но автомобилист "подвинул" его машиной, и скрылся.

Пострадавший – 43-летний мужчина, скончался, а его убийцу вскоре задержали сотрудники полиции. Как стало известно ранее, им оказался 68-летний местный предприниматель.

Подозреваемый уже стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство", — об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Московской области.

Отметим, что часть первая статьи 105 Уголовного кодекса, по которой заведено дело, подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.