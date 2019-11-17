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17 ноября 201913:44

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Валентин Спринчак/ТАСС

Участники встречи в нормандском формате рассчитывают, что Киев понимает, что будет делать с новым законом об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

13 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил программе, что нормандский саммит пройдет до конца года. 14 ноября Песков подтвердил эту информацию, добавив, что даты пока не согласованы. Позже стало известно, что участники нормандской четверки встретятся 9 декабря.

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, но Киев исключает прямые контакты, — отметил Песков. — Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов".

Участники нормандской четверки, в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, встретятся 9 декабря в Париже.

9 ноября на участке линии соприкосновения в Петровском началось разведение сил ДНР и ВСУ.

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