Лукашенко пообещал не держаться за кресло "посиневшими пальцами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье в Минске проголосовал на выборах в Палату представителей Национального собрания. Президент приехал на участок, который находится в Белорусском университете физической культуры. Это традиционное место голосования Лукашенко.

В разговоре с журналистами Лукашенко сообщил, что выборы президента Белоруссии, скорее всего, состоятся летом 2020 года, и он планирует в них участвовать. Президент уточнил, что Конструкция страны к президентским выборам меняться не будет, потому что это "было бы глупо". Глава государства рассчитывает на поддержку граждан Белоруссии.

"Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду", - сказал Лукашенко.

В выборах в парламент на 10:00 приняли участие 38,86 процента избирателей. Из 513 кандидатов в законодательный орган Белоруссии пройдут 110 человек.