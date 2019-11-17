Монстры с квадратными головами: странная находка японских ученых

На плато Наска в Перу японские ученые обнаружили древние гигантские изображения. Исследователи из Университета Ямагата провели работы на плато, а также спутниковую съемку местности.

В итоге удалось найти 143 ранее неизвестных рисунка, в том числе растений, животных, а также странных монстров с квадратными головами. Считается, что всем этим картинам более тысячи лет, отмечает "Россия 24".