Самострелов не будет: министры рассказали об отношении к прививкам

Члены российского правительства собрались вакцинироваться после замечания президента, сделанного на совещании.

Министр промышленности и торговли Дмитрий Мантуров сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что планирует сразу же "заказать прививку". Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заверил, что "самострелов не будет": "Я собирался это сделать, просто к сегодняшнему дню не успел".

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко заявил, что специально делать прививку не пойдет. "Если организуют только. Придут, сделают, не буду против", — сказал он.

В понедельник на совещании с членами правительства Путин поинтересовался, сколько министров сделали прививки от гриппа. Глава государства слушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой, посвященный вакцинации, и когда министр начала перечислять, кто входит в основную группу риска, глава государства спросил, относятся ли к этой категории члены правительства.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска", — пояснил Путин и стал выяснять, сколько членов кабмина сделали прививку.

"Раз, два, три – три человека. Четыре, я тоже сделал", — сказал президент. И пошутил: "Гриппом заболел – самострел! Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом".

Одним из тех, кто прививку сделал до совещания, стал вице-премьер Максим Акимов. "У меня на этот счет даже есть документ", — сообщил он, добавив, что не хочет подводить коллег и разносить по работе заразу.