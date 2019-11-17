КХЛ. СКА добился четвертой победы кряду, в овертайме обыграв "Адмирал"

Санкт-петербургский СКА смог добиться победы с минимальным счетом в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала". Проходивший во Владивостоке матч завершился со счетом 2:1 в пользу "армейцев".

Подопечные Алексея Кудашова пропустили первыми. В середине матча шведский защитник "Адмирала" Адам Альмквист поразил ворота гостей из Северной столицы. Однако те не спасовали и уже через восемь минут счет на табло был вновь равным – отличился Максим Карпов.

Основное время матча завершилось вничью и победителя выявляли в овертайме, где решающая шайба и была забита. Ее автором стал российский нападающий СКА Сергей Плотников.

Для "армейцев" эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. Они занимают вторую строчку в Западной конференции, набрав 38 очков. "Адмирал" же потерпел первое поражение в предыдущих четырех матчах и с 32 баллами занимает восьмое место на Востоке.

В еще одном матче дня хабаровский "Амур" на своем льду одержал победу над финским "Йокеритом". Победу хабаровчанам принесли точные броски Игоря Руденкова, Гинека Зогорна, Артема Железкова и Томаша Зогорна. У "джокеров" единственную шайбу забил Ессе Йоэнсуу.