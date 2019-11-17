Лукашенко выругался, говоря о России

Россия каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия, в результате чего республика постоянно "что-то теряет, теряет и теряет" в экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом, вступая в какое-то объединение, "ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого", — сказал он журналистам в Минске.

"Извините, на хрена нужен тогда такой союз", — добавил Лукашенко.

Однако, оговорился белорусский президент, с Россией ему все равно легче вести переговоры, нежели с Западом, так как "мы говорим на одном языке и думаем одинаково".

"С россиянами всегда было комфортнее, мы с ними друзья", — добавил он.

Между Москвой и Минском, по словам Лукашенко, масса вопросов, не решенных своевременно, и "создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная". "Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам", — отметил он.

При этом он призвал западных журналистов не писать, что Белоруссия создает с Россией "какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки" против их стран, передает "Интерфакс". Этого, по его словам, "никогда не будет".

Лукашенко также заявил, что не утвердит и не подпишет ни один документ по интеграции с Россией, противоречащий "конституции и фундаментальным принципам жизни" белорусского общества. Самыми главными принципами он назвал суверенитет и независимость белорусского государства.

Также, по его словам, никакие дорожные карты по интеграции не могут быть подписаны до решения принципиальных для Минска вопросов — по поставке углеводородов, открытию рынков, снятию барьеров.

Тем временем вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что в начале декабря Минск представит Москве окончательную сумму потерь из-за поставок загрязненной нефти в апреле этого года. По его словам, капитальный ремонт на Мозырском НПЗ уже заканчивается, и после него будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало, передает РИА Новости. Все цифры будут обоснованы, отметил Ляшенко.

Продолжая нефтяную тему, Ляшенко сообщил, что Белоруссия в 2020 году хотела бы импортировать из России до 24 миллионов тонн нефти. Это, по его словам, "наши традиционные балансы", и в Минске "готовы забрать их, если российская сторона согласится". Белорусская сторона готова "работать в режиме от 18 миллионов тонн до 24 миллионов тонн в зависимости от компенсационных режимов", передает ТАСС.

По словам вице-премьера республики, пока не найден компромисс по вопросу компенсации потерь Белоруссии от проведения налогового маневра в нефтяной сфере России. Он добавил, что со стороны Минска были названы условия, и они справедливы.

Тем временем, в МИД России заявили, что наша страна, несмотря на незначительное снижение двустороннего товарооборота в 2019 году, остается ведущим торговым партнером Белоруссии. Доля России в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50 процентов.

Заявление МИД РФ было сделано в связи с предстоящим визитом в Москву министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Он посетит нашу страну в преддверии празднования 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.