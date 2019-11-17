Машина с детьми и взрослым рухнула в Фонтанку

В Петербурге к наградам представят двоих мужчин, которые спасли детей и водителя из тонущего автомобиля. Авария произошла накануне вечером на набережной Фонтанки, передает телеканал "Россия 24".

Машина по неясной пока причине на ходу пробила ограждение и упала в реку. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Случайные прохожие, не раздумывая, бросились в воду.

В салоне, кроме водителя, были 9-летний ребёнок и пятимесячный младенец. Именно благодаря быстрой реакции очевидцев все остались живы. Обошлось даже без серьёзных травм.

Температура в Фонтанке сейчас всего 5 градусов. Поэтому госпитализированы были все — и спасённые, и спасители. Автомобиль позже подняли из воды при помощи крана.