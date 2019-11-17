Беседа с Зеленским и компромат на Байдена: Моррисон и Уильямс заложили Трампа

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появились два новых свидетеля: Тим Моррисон, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома, и Дженнифер Уильямс, советник вице-президента США Майкла Пенса по России. Они утверждают, что слышали телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Моррисон и Уильямс заверяют, что американский лидер действительно обратился к украинскому коллеге с просьбой о компромате на его политического противника Джо Байдена, передает телеканал "Россия 24".

Ожидается, что в предстоящий понедельник, 18 ноября, Уильямс даст дополнительные показания на заседании комитета конгресса США по разведке.

Между тем в субботу, 16 ноября, была обнародована стенограмма закрытых слушаний, прошедших в Палате представителей конгресса в конце октября. На слушаниях, которые были проведены в рамках процедуры импичмента Трампа, выступал Моррисон. Он давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе.

Так, Моррисон посоветовал ограничить доступ к данным об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины, поскольку опасался утечки данных и возможных неблагоприятных последствий. Вместе с тем он не считает, что в самом разговоре было что-либо неправомерное. Моррисон добавил, что стенограмма беседы попала в компьютерную систему для особо секретных документов "по ошибке".

Уильямс также выступала на закрытых слушаниях в Палате представителей, они прошли 7 ноября. Она заявила законодателям, что ей беседа президентов США и Украины показалась "необычной и неподобающей". Стенограмма слушаний с Уильямс также была опубликована в субботу, пишет ТАСС.