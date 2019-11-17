С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район

В селе Кропоткине Раздольненского района на севере Крыма простились с пятилетней девочкой, предположительно убитой отчимом. Расправа произошла 12 ноября.

По версии следствия, на почве неприязненных отношений отчима к падчерице мужчина расправился с ребенком и спрятал тело в канаве. После этого вместе с родным двухлетним сыном он попытался скрыться в соседнем государстве. Это ему не удалось, после чего он вернулся и заявил в полицию о пропаже девочки.

Тело ребенка обнаружили 15 ноября после двух дней поисков. 23-летняя мать ребенка находилась на заработках в Китае, оставив обоих детей на мужа. Мужчина сознался в убийстве девочки, ему предъявлено обвинение, он арестован до 14 января 2020 года.

Прощание с девочкой состоялось возле Дома культуры, пришло очень много людей — почти все жители района, рассказали ТАСС в местной администрации. Обвиняемому в убийстве ребенка грозит до 20 лет лишения свободы.