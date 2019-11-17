Россия - Бельгия: весьма своевременное поражение

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы со счетом 1:4. Этот проигрыш не позволит нашей команде занять первое место в группе I.

Сборная России проиграла. Крупно, жестко, на глазах у 50 с лишним тысяч болельщиков в прекрасно организованном матче. Штурм бельгийских ворот в последние 20 минут — не что иное, как благодушие со стороны соперника, позволившего хозяевам поля сохранить лицо и не проиграть дома нокаутом.

Причин у неудачи несколько. Это травмы Дмитрия Черышева и Александра Головина, ослабившие полузащиту. И несвоевременная кампания в прессе по возвращению Игоря Акинфеева в ворота сборной. Наивно полагать, что Гильерме не в курсе того, что пишут про перспективы натурализованного бразильца в сборной. Конечно, беспокоиться о последнем рубеже надо и сама идея возвращения сильнейшего вратаря России в сборную имеет право на существование. Но не за несколько же дней до матча с сильным соперником её поднимать на щит. Гильерме почувствовал недоверие и сыграл не лучшим образом.

Бельгийцы смогли нейтрализовать Артема Дзюбу, и резко упала эффективность атак сборной России. Возможно, тренерский штаб просчитался с составом, оставив в запасе Зелимхана Бакаева и Далера Кузяева. Игра российской сборной обрела некую осмысленность после их выхода. И, конечно же, неверно была избрана тактика. Сборная России не стала подстраиваться под соперника, а решила навязать бельгийцам свою игру. Похвальное желание, тем более в свете борьбы за первое место в группе. Но результат на табло.

Однако этот проигрыш, крупный и обидный, несет в себе не только негатив. Он имеет отрезвляющее действие. Для тех горячих голов, что собрались выигрывать чемпионат Европы. А также имеет большое терапевтическое значение. Встреча показала проблемы сборной России, и теперь от Станислава Черчесова зависит, будут ли найдены способы их решения.

Вспомните, как играла и часто терпела неудачи наша команда в контрольных матчах, предшествовавших чемпионату мира. Как было горько и обидно тогда. Но если б не было тех неудач, могло и не быть успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Так и сейчас. Обыграть бельгийцев было бы здорово, выиграть отборочный турнир – ещё лучше. Но главное – не это. А успешное выступление следующим летом. Пока главная задача выполнена. Сборная России в числе участников чемпионата Европы. Отобралась без приключений. Всё остальное – не столь важно.

На чемпионате Европы сборная России будет иной. Во-первых, финальному турниру будет предшествовать сбор, где футболистам предстоит сложная подготовительная работа. Об этом на пресс-конференции говорил и сам Станислав Черчесов. Во многом благодаря грамотному проведению сбора в 2018 году наша команда подошла к чемпионату мира в наилучшем состоянии.

Во-вторых, состав российской сборной может измениться. Сейчас Черчесов был вынужден формировать команду, учитывая интересы молодежной сборной. Так не могли помочь первой команде лучший бомбардир прошлого чемпионата Федор Чалов и наша восходящая звезда Магомед-Шапи Сулейманов. Сразу два вратаря задействованы в молодёжке – Александр Максименко и Матвей Сафонов. Могут появиться и новые лица. Опять же, если Станислав Черчесов сочтет нужным такой шаг. А еще должны набрать форму и вернуться в команду Юрий Газинский, Федор Смолов. Не исключено и появление в команде Игоря Акифеева.

Третье. Матч со сборной Бельгии показал, как не надо играть с бельгийцами. Значит нужно искать и найти правильные решения. Например, два года назад сборная России в Санкт-Петербурге сумела уйти от поражения в контрольной игре с испанцами – 3:3. Но если б не было той игры со сборной Испании, исход матча 1/8 финала мог быть иным. У сборной сейчас появилась возможность искать свою игру и подмечать слабости соперников, падать, ушибаться, терять позиции в рейтинге ФИФА. Главное, чтоб всё это не было напрасно.