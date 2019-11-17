Умер фотограф знаменитостей Терри О'Нилл

Британский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря своим снимкам знаменитых людей, скончался в воскресенье, 17 ноября, на 82-м году жизни.

Фотограф умер после продолжительной болезни — по данным британских СМИ, он страдал раком простаты.

Теренс Патрик "Терри" О'Нилл в разные годы фотографировал таких знаменитостей, как Элтон Джон или участники групп Beatles и Rolling Stones. Кроме того, на его снимках запечатлены члены королевской семьи Великобритании, а также известные политики.

В 2011 году О'Нилл получил медаль, посвященную столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году удостоился титула командора ордена Британской империи, пишет РИА Новости.