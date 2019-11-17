Жизнь Вучича оказалась в опасности из-за проблем с сердцем

Президенту Сербии Александру Вучичу доктора из Военно-медицинской академии в Белграде спасли жизнь, заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар. И поблагодарил медиков за профессионально выполненную работу.

Небольшие хронические проблемы с сердцем у политика могли обернуться трагедией. В пятницу вечером Вучич почувствовал себя плохо и решил обратиться к врачам. Тем поняли, что жизнь президента в опасности. Но грамотно подобранная терапия привели к быстрому улучшению.

Сейчас Вучичу рекомендовали уменьшить нагрузку, чтобы быстрее восстановиться. Он должен вернуться к своим профессиональным обязанностям в понедельник, 18 ноября, передает ТАСС.