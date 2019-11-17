Растраты и мошенничество при строительстве Восточного: подробности от Следкома

Сотрудники Следственного комитета РФ направили в суд в общей сложности 42 уголовных дела, касающихся нарушений при строительстве космодрома Восточный. Дела заведены по фактам растрат, мошенничеств и злоупотреблений должностными полномочиями.

В отношении 58 человек, признанных виновными, уже вынесены приговоры, по ним осужденные получили до одиннадцати с половиной лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование еще 12 уголовных дел по фактам хищений на Восточном. По одному из них в качестве обвиняемого проходит бывший директор главного военно-строительного управления номер 6 Юрий Волкодав, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства на этой неделе констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, порядка там до сих пор нет. Как заявил Путин, воруют "сотнями миллионов".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, в ходе которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел о хищениях расследуются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявление президента, заявил, что критика "абсолютно обоснована", однако оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодром Восточный нет.