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17 ноября 201914:59

Россия и Китай считают недопустимым вмешательство извне в дела других стран

AP Images

Позиции Россия и Китая полностью совпадают в том, что вмешательство во внутренние дела стран со стороны других неприемлемы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На неделе Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась на полях саммита БРИКС в Бразилии. Отвечая на вопрос, не обсуждается ли во время переговоров совместное противодействие политике США, Песков отметил, что лидеры каждый раз акцентируют "полное совпадение точек зрения относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран", включая Россию и Китай.

Также обсуждается неприемлемость "навязывания какой-то одной системы ценностей другим странам".

"Вот об этом говорится каждый раз и подчеркивается полное согласие Путина и Си Цзиньпина на этот счет", — подчеркнул Песков.

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