В Донбассе "патриоты Украины" подняли звездно-полосатые флаги

Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, приказ об этом отдали командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов. Американские флаги над поселками Крымское и Мироновский должны были польстить журналисту Хоффману Вэйну из газеты The New York Times.

"Патриоты Украины" Войченко и Шаповалов надеялись, что широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине", — отметили в пресс-службе.

Корреспондент Вэйн, как ожидается, будет сообщать заокеанским читателям подробности о боевых буднях украинской оперативно-тактической группировки "Север".

Как заявили в ЛНР, "такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе".