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Ситуация на Украине 12 минут назад

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17 ноября 201920:02 Дмитрий Киселёв

Черная зарплата "слуг народа" и непоследовательность Киева

Черная зарплата "слуг народа" и непоследовательность Киева

В Киеве объявили о том, что четырехсторонняя встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоится 9 декабря в Париже. Подтверждения пришли также из Франции и Германии, но не из Москвы. Кремль взял паузу. И, вероятно, это связано с ранее высказанными условиями, по которым такая встреча должна быть хорошо подготовлена, то есть решения ее заранее должны быть письменно согласованы, чтобы не заниматься по ходу "нормандского формата" пустыми импровизациями.

Между тем Москва дает понять, что готова к жестам доброй воли в отношении Киева. Так, два ржавых боевых катера и такой же буксир вскоре будут переданы украинским ВМС. Корабли оттянут в открытое море, где уже украинские буксиры поволокут их домой. Вооружение отвинчивать не стали, но боеприпасы будут храниться все же в России как вещдоки совершенного правонарушения.

Второй жест со стороны России — продавать Украине наш газ напрямую со скидкой в 25%. Это подтвердил сам президент Путин, выступая на пресс-конференции в Бразилии. "Мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже до 25%", — сказал глава российского государства.

При этом Путин вновь подчеркнул гибкость России в заключении возможного контракта, но тут же и предупредил, что риск остановки газового транзита через Украину все е существует.

"Мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран, пожалуйста. Там это связано с разделом генерирующих компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — хорошо. Они взяли на себя обязательство перед Европой, не перед нами, пусть делают, мы готовы и к этому. Но это не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", — заявил Путин.

Так или иначе, а до Нового года уже менее полутора месяцев, а контракта ни на поставки газа, ни на транзит так и нет. Более того, переговоры с Украиной в ежедневном режиме не идут. Вроде как никто не торопится.

Если же вернуться к "нормандскому формату", то есть разговору вчетвером, то Путин считает его вообще единственным на сегодняшний день форматом, а другого с Киевом и не предвидится. Так что здесь — без иллюзий.

"Кроме "нормандского формата", другого механизма нет. Поэтому мы — когда я говорю "мы", я имею в виду Россию, то есть меня и моих коллег, МИД, наши соответствующие службы — за его сохранение. Повторяю еще раз: ничего другого нет и не предвидится", — подчеркнул российский президент.

Говоря, что в принципе такая встреча возможна, Путин удивляется непоследовательности Киева.

"Министр иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? Мы что тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю. Это первое. Второе. Мы видим заявления официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и нацгвардия Украины. Тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет", — отметил Владимир Путин.

Но важнее даже другое. С законом о статусе Донбасса нельзя легкомысленно играть.

"Самое важное — и на это я бы хотел обратить всех коллег — это абсолютно ключевой вопрос. Мы слышим от первых лиц Украины, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен… Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным — не на год, не на два, не на три. И в свое время Порошенко согласился с этим и сказал: "Да, мы должны это сделать, мы это сделаем". Так ничего и не сделал. 31-го истекает срок. Дальше что? Что мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос", — считает Путин.

Из всего этого настрой Кремля абсолютно понятен. Путин — за исполнение ранее достигнутых соглашений. За продвижение в урегулировании без ущемления кого-либо. Позиция понятная и здравая. А к пустым разговорам он не готов. Быть может, отсюда и пауза. По крайней мере, в Москве пока встреча в Париже 9 декабря не подтверждена.

И еще три кратких новости по Украине. На журналиста телеканала "Россия" Владимира Соловьева СБУ завело два абсурдных уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины". Приговор по такому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Вообще смешно и грустно: вроде и все каналы российские на Украине отключили, а значит, и смотреть никто ничего из России не должен, а вот все же... Очередная позорная история про преследования и запугивание журналистов на Украине. Как говорится, в бессильной злобе.

Еще одна украинская тема — Верховная Рада приняла в первом чтении закон о продаже земли. Закон непопулярен, есть угроза, что через фирмы-прокладки чернозем скупят иностранцы. Обещанный референдум по теме Зеленский не провел и даже не назначил. В Верховной Раде протестующая против закона оппозиция блокировала трибуну.

"Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства — земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу, чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа", — заявил депутат Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

А депутатам фракции "Слуга народа" Зеленского тем временем раздавали "черную "зарплату в конвертах, как сообщают, по 5 тысяч долларов каждому. То есть ничего не изменилось.

Между тем раскольническая религиозная структура, созданная Петром Порошенко – ПЦУ, признана еще одной Церковью Греции — Александрийской. Позиции этой православной Церкви сильны в основном на Африканском континенте, где у нее 6 миллионов верующих. Не удивимся, если часть африканских приходов после этого попросится под сень Русской Православной Церкви.

Текст: "Вести недели"

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