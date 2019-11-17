Мамаев впервые после освобождения по УДО сыграет за "Ростов"

Российский футболист Павел Мамаев проведет первый матч в составе нового клуба "Ростов" с момента своего освобождения из колонии. Это произойдет в товарищеском матче против бывшей команды полузащитника – "Краснодара", который состоится в воскресенье, 17 ноября.

Мамаев выйдет на поле стадиона "Краснодар", где и состоится игра, с первых минут. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поставил игрока в стартовый состав.

Состав «Ростова» на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут 😎



Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте 📰 pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Цвета "быков" Мамаев защищал с 2013 по 2018 года, и именно в качестве игрока "Краснодара" он был осужден за побои. По отбытии им тюремного срока и освобождения по УДО, краснодарский клуб принял решение расторгнуть контракт с футболистом.

В результате, Мамаев перешел в "Ростов". В официальных играх он сможет начать выступления за желто-синих после зимней паузы в российской премьер-лиге.