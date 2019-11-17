Подтопленцам не только не дают денег, но и заставляют платить

Иркутская область до сих пор не справилась с последствиями летнего потопа. В регионе — зима, температура — минус 15-20 градусов, а сотни пострадавших от паводка до сих пор не имеют жилья, пригодного для сибирских морозов. Деньги из федерального центра выделены в срок и в нужном объеме, а вот нерасторопность и крючкотворство местных чиновников сводят на нет все надежды и без того измученных людей.

Ирина Анисимова из села Шиткино ютится в небольшом доме с пятью дочками. Семья пережила летнее наводнение, теперь бьется с иркутскими чиновниками за право на получение помощи. В ответ — нежелание даже слушать пострадавших.

"Наша глава администрации Семенова Елена Михайловна сказала, что лучше бы поселок полностью смыло", — возмущена Ирина.

Глава Шиткино Елена Семенова при виде камеры прервала чаепитие и сходу заявила: кому не нравятся поселковые порядки, могут уезжать!

Хамство, безразличие, и даже запугивание — то, на что жалуются пострадавшие. На кого-то давят чиновники. На кого-то, как на Валентину Татаренкову, медика из Тулуна, – коллеги.

Почти в каждом поселке — полуразрушенные дома. Некоторые в таком состоянии, что их нужно сносить. Дыры в стенах. Плесень и сырость. Но иркутские власти массово ставят гнилье на ремонт. А людей до сих пор заставляют платить за коммунальные услуги. При этом некоторые пострадавшие до сих пор не получили денежных компенсаций.

В поселке Аршан неразбериха с выплатами, похоже, станет поводом для возбуждения дела.

"Деньги не получали. Комиссии не было никакой. А вот подписи подделаны подписи, что получили деньги. Глава сельского поселения подделывает подписи, чтобы отчитаться. Деньги прибрали, а они немалые", — сказала одна из жительниц Аршана.

Глава Аршана Леонид Полетаев заявил, что деньги не брал. А пострадавших назвал лжецами, которые зря жалуются. Он даже сначала согласился встретиться лицом к лицу с сельчанами, а потом плюнул, развернулся и ушел.

Юрий Карих, мэр Тулуна, города который затопило сильнее всего, высказывался о пострадавших в таком же духе: "Идет эффект толпы. Чем больше сейчас помощь оказывается, тем больше люди хотят не получить".

А ведь на решение жилищных проблем подтопленцев из федерального бюджета выделено более 9 миллиардов рублей. При этом чиновники словно не думают не только людях, но и о будущем поселков. Например, не ведут инженерные работы в руслах рек.

Здесь была ты самая дамба, которая должна была спасти город Тулун от наводнения. Но когда пришла большая вода, ее высоты попросту не хватило. Сами чиновники говорят, что никаких работ по укреплению берега не проводилось. И только после того, как вода ушла, дамбу реконструировали. Но, судя по окрасу камней, ее высота выросла не более чем на полметра.

Многочисленные проблемы и работу иркутских властей обсуждили на заседании специальной комиссии под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Его оценка была жесткой: "Чиновники все предупреждены. Если кто-то на этом поприще захочет себе улучшить материальное положение, к ним отношение будет очень жесткое. Мы мониторим, видим. Все факты проверяются соответствующими структурами".

На комиссии были представлены итоги выездных проверок Общероссийского народного фронта. Эксперты выяснили, что многим пострадавшим начали оказывать помощь только после общественного резонанса. Да выплачивали суммы иркутские власти так массово и беспорядочно, словно деньги, вместо того чтобы планово поступать пострадавшим, где-то попросту копились. Уделяли внимание волонтеры и проблемам людей, и социальной инфраструктуре поселков.

Когда о многочисленных проблемах спросили губернатора Иркутской области Сергея Левченко, он свел разговор к одному частному случаю. Впрочем, позже все же обещал разобраться.

Сами пострадавшие говорят: разбираться нужно было раньше. В Иркутской области — минус 20. В сырых домах, без дров, которыми чиновники тоже должны были обеспечить пострадавших, — сотни человек. И предстоящая зима будет самой сложной и долгой в их жизни.