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Пожар на складах Минобороны Украины 36 минут назад

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17 ноября 201916:17

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

В Харьковской ГКБ скончался солдат, пострадавший в результате взрывов на территории военных складов в Балаклее. Остальные военнослужащие в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает, информирует в своем Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что днем 15 ноября на Центральной артиллерийской базе в Балаклее во время работ по погрузке боеприпасов и разминированию техтерритории произошла серия взрывов, два сапера погибли, пять человек получили ранения.

По предварительным данным, взрывы могли произойти из-за возгорания твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 425 УК Украины (халатное отношение военного к службе, причинение существенного вреда в условиях особого периода).

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